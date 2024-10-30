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Spor

“Volkan Demirel Bodrum FK İle Anlaştı”

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VOLKAN DEMİREL’İN YENİ MACERASI

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, teknik direktörlük serüvenine Fatih Karagümrük’te başlamıştı. Ardından Hatayspor’u çalıştıran Demirel, 3 Mayıs tarihinde bu görevinden ayrıldı.

BODRUM FK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

43 yaşındaki teknik adam, 8 ay süren aranın ardından Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor. Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmasının ardından DHA’nın aktardığına göre Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer almakta. Ege temsilcisi, ligde 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor’u ağırlayacak.

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