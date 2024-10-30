Volkan Demirel Bodrum FK İle Anlaştı

VOLKAN DEMİREL BODRUM FK’DA

42 yaşındaki teknik adam Ege bölgesinin temsilcisi olan Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Volkan Demirel, lider konumda olan Galatasaray ile oynayacağı maçla birlikte yeni görevinde ilk sınavını verecek. Trendyol Süper Lig ekiplerinden olan Bodrum FK, Fenerbahçe’ye karşı yaşanan yenilginin ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırmaya karar vermişti. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüzde 3 yıldır teknik direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda, kısa sürede Süper Lig’e uzanan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ve antrenörlerimiz Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz.”

VOLKAN DEMİREL’İN GEÇMİŞİ

Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde daha önce iki takım çalıştırdı. Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması tutturdu, ardından Hatayspor ile 55 maça çıkarak 1.16 puan ortalaması elde etti. Bu başarılarıyla dikkat çeken genç teknik adam, Bodrum FK’nın hedeflerine ulaşması için çalışmalarını sürdürecek.