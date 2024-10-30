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Spor

“Volkan Demirel Bodrum FK ile Anlaştı”

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FUTBOLUNU BIRAKAN VOLKAN DEMİREL YENİ TAKIMINI BULDU

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük tecrübesine Fatih Karagümrük’te başladı. Ardından Hatayspor’u çalıştıran Demirel, 3 Mayıs’ta görevinden ayrılma kararı aldı. Şimdi ise yeni bir sayfa açıyor.

BODRUM FK, VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞTI

43 yaşındaki teknik adam, 8 aylık bir aradan sonra Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor. Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Süper Lig’de geride kalan 10 maçta 10 puan toplayarak 13. sırada olan Bodrum FK, 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor’u ağırlayacak.

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