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Spor

“Volkan Demirel Bodrum FK İle Anlaştı”

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VOLKAN DEMİREL YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini Fatih Karagümrük’te gerçekleştirmişti. Ardından Hatayspor’un başında bulunan Demirel, 3 Mayıs’ta bu görevinden ayrıldı.

BODRUM FK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

43 yaşındaki teknik adam, 8 aylık bir ara sonrasında Süper Lig’e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, DHA’nın aktardığına göre Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Süper Lig’de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, şu anda 13. sırada konumlanıyor. Ege ekibi, 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor’u ağırlayacak.

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