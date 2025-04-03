Volkan Demirel’den Fenerbahçe Hakkında Çarpıcı Açıklama

VOLKAN DEMİREL’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK’nın teknik direktörü Volkan Demirel, Asist Analiz’e yaptığı ilginç açıklamalarla dikkat çekti. Fenerbahçe efsanesi olan genç teknik adam, sarı-lacivertli takım ile ilgili yöneltilen bir soruyu da yanıtladı. Demirel, Fenerbahçe’den gelen bir soruya, bu kulüple olan bağlarını dile getirerek cevap verdi.

FENERBAHÇE’YE GÖMLEK GİYECEK Mİ?

Volkan Demirel, “Telefonunuz çalarsa, Fenerbahçe’den bir telefon gelirse, ‘Volkan ateşten gömleği giymeye hazır mısın?’ derlerse o gömleği giyer misin?” sorusuna “Biz Fenerbahçe için her zaman türlü gömleği giydik. Hiçbir sorun yok. Ama yine söylüyorum ben, benim zamanım ne zaman, doğru zaman ne zaman ben oraya geleceğim. Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur. Onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok” şeklinde yanıt verdi. Genç çalıştırıcı, bu durumu açıkladıktan sonra diğer düşüncelerini de paylaşmayı sürdürdü.

FENERBAHÇE’DEKİ DİNAMİKLERİ VURGULADI

“Beni yanlış anlamasınlar. Mourinho’nun kendi isteği ile gitmesi gerektiğini ama gitmezse de bence gönderilmemesi gerektiğini söyledim. Öyle bir şey olursa, bunu kendim için söylemiyorum, ben dahil herkes gelebilir. Gelen veya kalan, öncesi veya sonrası, burası Fenerbahçe, buranın dinamikleri ve havası başka bir şey. O havayı bilmeden, teneffüs etmeden Fenerbahçe’ye faydalı olamazsınız” diyen Demirel, bu konudaki düşüncelerini derinleştirdi fakat daha fazla açılım yapmamayı tercih etti.

Bodrum FK’da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, Fenerbahçe’de 2002-2019 yılları arasında forma giymiş ve ardından, sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Demirel’in teknik direktörlük kariyeri ise; Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK’de geçti.