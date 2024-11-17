volkan-demirel-den-galatasaray-yorumu

BODRUM FK’NIN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLARI

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. TRT Spor’a yaptığı açıklamada, “Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor’u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak.” diyerek takımın hedeflerinden bahsetti.

Galatasaray maçının zorlu geçeceğini belirten Volkan Demirel, “Zor bir mücadele bizi bekliyor, Galatasaray’ın kapasitesi ve konumu belli. G.Saray’dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Osimhen hakkında “Osimhen, Türkiye Ligi’ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi.” dedi. Bu açıklamalar, Bodrum FK’nın Galatasaray karşısında kazanmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.