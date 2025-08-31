Volkan Demirel, Fenerbahçe’ye hazırlıklıyım

VOLKAN DEMİREL’DEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’de Luis Mourinho ile yolların ayrılmasının sonrasında, teknik direktör adayları arasında adı geçen Volkan Demirel, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demirel, Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle herhangi bir irtibata geçmediğini belirterek, “Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe’nin başına geleceğim. Fenerbahçe’den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi.” diye konuştu.

AYKUT KOCAMAN’A DESTEK

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında yer almamasına yönelik eleştirilerde bulunan Volkan Demirel, “En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. Her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık.” ifadelerini kullandı.

YERLİ TEKNİK DİREKTÖR VURGUSU

Genç teknik adam, Fenerbahçe’nin başına geçecek ismin yerli olması gerektiğini vurgulayarak, “Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı! Daha ötesi mi var? İsmail Hoca’ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?” şeklinde görüşlerini aktardı.