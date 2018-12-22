Volkan Demirel futbolu bırakıyor

Fenerbahçe’de süresiz kadro dışı bırakılan file bekçisi Volkan Demirel, kariyeri ile ilgili kararını verdi.

Volkan Demirel, futbolu bırakmaya karar verdi.

Kaptan Demirel’in teknik Ersun Yanal’ın gelişiyle affedileceği görüşü hakim.

16 yıl kaleyi koruyan ve neredeyse yarısını kaptan olarak geçiren Volkan da bu beklenti içinde.

Akşam’ın haberine göre, af kararı çıkmaması halinde 37’lik kaleci devre arasında eldivenlerini asacak.

Volkan sezon başında da bu görüşünü açıklamıştı.

Juventus efsanesi Buffon’un 40 yaşında Juventus’tan PSG’ye transferi hakkında sorulan soruya Demirel şu yanıtı vermişti:

“Buffon’un kendi kararı. Ancak Fenerbahçe benim evim. 17 senemi vermiş olduğum ailem. Ayrılmam söz konusu değildir. Kariyerimi sonlandırmayı tercih ederim. Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamayı ise aklımın ucundan dahi geçirmiyorum. Aramızdaki bağ çok başka.”

AKŞAM