Volkan Demirel geri dönecek mi?

Fenerbahçe’de süresiz kadro dışı bırakılan file bekçisi Volkan Demirel’in takıma geri dönme şansı olduğu iddia edildi.

Başkan Ali Koç, Volkan’ın affedilmesi için özür dilemesi gerektiğini söylemiş, “Ancak bunu yapsa bile hemen dönemez” demişti. Tecrübeli file bekçisiyle ilgili halen kesin karar verilmedi. Volkan’ın başkan Ali Koç ve gerilim yaşadığı Koeman’dan özür dilemesi halinde, af kapısı sonuna kadar açık. Ocak ayına kadar bu konuda gelişme olabilir.

Kadro dışı bırakılan Aatif ve Dirar’ın takıma geri dönüş şansı tamamen ortadan kalktı. Koeman’ın iki futbolcuyu da istemediği, Ali Koç’un da dönmelerine sıcak bakmadığı öğrenildi. Konyaspor ile Sivasspor, Aatif’ı kiralamak istiyor. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1.5 yıllık daha mukavelesi olan Dirar’ın talipleri var. Ancak Faslı futbolcunun 3 milyon Euro’luk yüksek maaşı, baş ağrıtacak gibi görünüyor.

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