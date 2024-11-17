Volkan Demirel Hedeflerini Açıklıyor: Fenerbahçe’yi İleride İstiyor

VOLKAN DEMİREL’İN GELECEK HEDEFLERİ

Bodrum FK’nın teknik direktörü Volkan Demirel, ileride Fenerbahçe ve A Milli Takım gibi önemli takımları çalıştırma isteğini dile getirdi. Demirel, “A Milli Takım gibi Fenerbahçe de benim için bir hedef ama şu an için orada olmak için çok erken. Bana biri gelse ‘Bu göreve gelir misin’ dese ‘Şu an gelemem’ derim” sözleriyle, bu pozisyonlara geçiş için zamanlama önemine dikkat çekti.

DOĞRU ZAMAN VURGUSU

Demirel, bu tür görevleri alacak durumda hissetmediğini, ancak “Hazır değilim diyemem” diyerek kendi potansiyelini de değerlendirdi. Doğru zamanın gelmesi gerektiğinin altını çizen Demirel, bu pozisyonlar için esasen bir hazırlık sürecinin şart olduğunu ifade etti.