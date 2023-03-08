Volkan Demirel imzayı atıyor

Hatayspor’un hocası Volkan Demirel, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

enerbahçe efsanesi Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Volkan Demirel teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası Hatayspor’un ligden çekilmesinin ardından birçok futbolcu takımdan ayrılırken, Volkan Demirel de takıma veda edebilir.

ANKARAGÜCÜ’NDEN VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Hatayspor’u ligin dibinden alan Volkan Demirel, ikinci macerasına da iyi bir giriş yapmıştı. Genç teknik adam şimdi Sarı-Lacivertlilerle yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, göreve Volkan Demirel’i getirmek istiyor.

SEDAT AĞÇAY İLE İMZALANMIŞTI ANCAK…

Ankaragücü kısa süre önce Sedat Ağçay ile sözleşme imzalamasına karşın Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Başarılı hocayla anlaşma sağlanması durumunda Volkan Demirel, Ankaragücü’nün başarısı için yeniden sahaya inecek.