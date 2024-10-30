Volkan Demirel’in Yeni Takımı Belli Oldu

VOLKAN DEMİREL’İN YENİ GÖREVİ

Futbol kariyerine son verdikten sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini Fatih Karagümrük’te yaşamıştı. Ardından Hatayspor’u çalıştıran Demirel, 3 Mayıs’ta bu görevinden ayrılmıştı.

BODRUM FK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yardımcı antrenörlük deneyiminin ardından 43 yaşındaki teknik adam, 8 aylık bir aranın ardından Süper Lig’e dönmeye hazırlanıyor. Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra, DHA’nın haberine göre Volkan Demirel ile el sıkıştı. Süper Lig’de 10 maçta 10 puan toplayarak 13. sırada bulunan Bodrum FK, 3 Kasım Pazar günü Alanyaspor’u ağırlayacak.