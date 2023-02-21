Volkan Demirel: Lütfen binalardan uzak durun

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay’da yaşanan deprem sonrası vatandaşlara uyarıda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bugün yaşanan deprem sonrası, “Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun” paylaşımında bulundu.

Hatay Defne’de 6,4 ve Samandağ’da 5.8’lik iki büyük deprem meydana geldi.

Deprem anında Hatay’da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu ifade etti.

Demirel açıklamasında, “Ben iyiyim. Lütfen binalardan uzak durun” sözlerine yer verdi.