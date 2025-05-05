Volkan Demirel, Mourinho’nun istifasını önerdi

VOLKAN DEMİREL’İN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin ligdeki genel durumunu değerlendirirken, Teknik Direktör Jose Mourinho’nun istifasını gerektiğini vurguladı. Asist Analiz’e yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’yi, Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, Fenerbahçe’ye olmaz. Fenerbahçeli değiller. Ben kendim hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an birinci konu Mourinho’nun istifa etmesi olması lazım.” ifadelerini kullandı.

MOURİNHO’YA YÜKLENDİ

Demirel, Mourinho’yu eleştirirken, “İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor. Oyuncular Mourinho ile çok kopuk.” şeklinde konuştu. Genç teknik adam, takımın durumunu değerlendirmek adına daha fazla bilgi sahibi olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

ANTRENMANLARDA YAPILANLARI MERAK EDİYOR

Demirel, Mourinho’nun oyuncularla olan ilişkisini sorgulayarak, “Sen oyunculara bir şey verebiliyor musun ki karşılığında bir şey istiyorsun. Ben antrenmanlarda hücumsal olarak ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Mesela set antrenmanı yaptırıyor mu merak ediyorum.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Bu açıklamalar, Fenerbahçe taraftarları arasında tartışmalara ve düşüncelere yol açtı.