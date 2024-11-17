“Volkan Demirel: Şu An Fenerbahçe’ye Gitmem” – “Demirel: Fenerbahçe’ye Gidmem Güncel Durumu”

BODRUM FK’DA HEDEFLERİMİZİ KONUŞTUK

Bodrum FK’nın teknik direktörü Volkan Demirel, kısa bir süre önce vefat eden Galatasaraylı minik taraftarın cenaze törenine katılmasının ardından bazı konulara dair açıklamalar yaptı. Demirel, Bodrum’daki hedefleri ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Demirel, beIN SPORTS’a verdiği demeçte çıkış noktası olarak Bodrumspor’u ön plana aldı. “Hedefim şu anda Bodrumspor’da iyi işler yapmak. Her zaman bir adım sonrası. Burada çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımla çalışmaktan keyif alıyorum. İnşallah Bodrumspor’u istediğimiz yerlere getireceğiz sonrasında hayat bize neler getiriyor bakacağız. Uzun vadeli bir proje çizdik. Bu sezon için ilk hedefimiz ligde kalmak. Devamına bakacağız.” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG REKABETİ VE FATURASI

Volkan Demirel, Süper Lig’deki rekabetin gelişmesine değinerek, “Rekabetin artması için finansal güç lazım. Fenerbahçe ve Galatasaray’la yarışabilecek bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmemiz lazım. Bodrumspor olarak kendi adımıza konuşursam yorganımıza göre ayağımızı uzatıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe’yi yakalamamız çok zor, sadece oyun ve fikir olarak bir yerlere getirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

MOURINHO’YA SAYGI

Jose Mourinho’nun Türk futboluyla ilgili görüşleri hakkında görüş bildiren Demirel, “Ben saygı gösteriyorum. Mourinho’nun hocalığını tartışacak değiliz. Tarzı da biraz böyle hocanın. Hoca böyle şeyleri seviyor. Rakiple, taraftarla ve basınla oynamayı seviyor. İyi mi gidecek kötü mü gidecek biraz zaman gösterecek. Türkiye’ye alışması biraz zaman alacaktır. O da şu an bunu yaşıyor. En kısa zamanda istediği şekilde hem kendisini hem de Fenerbahçe’yi yönetir diye düşünüyorum.” dedi.

KARİYER HEDEFLERİM İLERİDE

Volkan Demirel, kariyer planları hakkında da konuştu. “A Milli Takım ve Fenerbahçe teknik adamlığı benim için hedef mi hedeftir. Şu an bana gel deseler gitmem. Her şeyin doğru zamanda olması ve ona göre hareket etmek gerekiyor.” şeklinde belirtti.