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Volkan Demirel Süper Lig’e Dönüyor

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HEYECAN DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’de sezonun heyecanı sürerken, kulüpler yeni dönem hazırlıklarına başladı. İlk yarıda gösterdiği etkileyici performans ile dikkat çeken Göztepe, ikinci yarıda ise beklenmedik bir düşüş yaşadı ve galibiyet almakta zorlanıyor. Sarı – kırmızılı takım, Süper Lig’de üst üste 11 maçtır galibiyet elde edemiyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov ile Türkiye Kupası’nda bir başarı elde edilememesi durumunda, yolların ayrılabileceği iddia ediliyor. Kulislerde, Stoilov ile anlaşmanın sona ermesi durumunda teknik direktörlük görevine Volkan Demirel’in getirileceği konuşuluyor.

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