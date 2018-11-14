Volkan Demirel takımdan ayrılıyor

Uzun yıllardır Fenerbahçe’nin kalesini koruyan ve son olarak süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel için son karar verildi.

Fenerbahçe’de sezon başında kadro dışı bırakılan kalecilerden Carlos Kameni devre arasında yeniden takıma katılıyor. Teknik direktör Cocu görevdeyken Erwin Koeman’la tartışan Volkan Demirel ile ise yolların ayrılacağı öğrenildi!

Fenerbahçe’de sezon başında kadro dışı bırakılan kalecilerden Carlos Kameni takıma dönerken Volkan Demirel ile ise yolların ayrılacağı öğrenildi…

Yeni Şafak’ın haberine göre; Sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen 28 kişilik listenin dışında kalan Kamerunlu kalecinin devre arasında yeniden kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Kendisine çok iyi bakan tecrübeli kaleci liste dışında olmasına rağmen A Takım ile çalışmalarını sürdürüyor ve hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Antrenmanda hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Carlos Kameni genç kalecilere de tecrübelerini aktarıyor ve onlara yardımcı oluyor. Teknik sorumlu Ervin Koeman da Kamerunlu kalecinin çalışmasından oldukça memnun ve oyunculara Kameni’nin profesyonelliğini örnek gösteriyor.

HABERTURK