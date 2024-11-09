“Volkan Demirel: Takımın Karşılığından Memnunum”

DEPLASMAN MAÇININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK’nın deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 3-2 kaybettiği mücadeleyi değerlendirdi. Demirel, “Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimiz değerleri hayata geçirmeye çalışıyor bir ekip var” ifadelerini kullandı. Mücadele, Trendyol Süper Lig’in 12. haftası kapsamında gerçekleşti.

MAÇIN GİDİŞATI VE ANALİZ

Basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Demirel, Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve saygı ile andığını belirtti. Antalyaspor’u da tebrik eden Demirel, maçı izleyenler için güzel geçmiş olduğunu düşündüğünü aktardı. İlk 15 dakikayı iyi geçiren bodrum ekibinin, ilk yarının ikinci periyodunda yaşadığı konsantre düşüklüğünü dile getirdi. “Pozisyon olarak yedik golleri. Belki ilk gol böyle sayılmaz ama diğer iki gol pas yapmak isterken kaptırdığımız toplardan geldi” dedi.

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

Ardından maçın 3-1’lik skoru sonrası ikinci yarıda takımın ortaya koyduğu performansı öne çıkardı. “Değişikliklerimiz ve oyun planımızla ikinci yarıda üstün bir oyun sergiledik. Penaltıdan bir gol bulduk, buna rağmen 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Ama değerlendiremedik. Yine de takımın gösterdiği çaba beni mutlu ediyor. Milli takım arasından sonra daha güçlü bir şekilde yukarıya tırmanmak istiyoruz” diyerek hedeflerini açıkladı.