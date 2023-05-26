Volkan Demirel’den Beşiktaş’a tepki

7.7’lik depremin yaşandığı sırada Hatay’da bulunan ve sosyal medyadan olan biteni tüm ülkeye duyuranlardan Volkan Demirel siyah-beyazlı ekibi hedef aldı.

Ligden çekilen Gaziantep ve Hatay’ın maçlarının yok sayılmasını isteyen Beşiktaş’a tepki gösteren Volkan Demirel, “Hatay silinmiş insanlar silinmiş puanın silinse ne olur?” dedi.

depremde yaşanan felaket nedeniyle Gaziantep FK ile birlikte Süper Lig’den çekilen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremzede takımlardan alınan puanların silinmesini isteyen Beşiktaş’a sitem ederek, “Hatay silinmiş senin 3 puanın silinse ne olur” dedi.

L1 Üçgen Youtube kanalına konuk olan Volkan Demirel, puanların silinmesi, Fenerbahçe ve depremde hayatını kaybeden futbolcusu Atsu hakkında açıklamalar yaptı.

“İnsanlar hayattan silindi puan silinse ne olur”

Beşiktaş’ın Gaziantep ve Hatay maçlarının tamamen yok sayılması talebine tepki gösteren Volkan Demirel, “Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Neden? Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim biri oyuncu, biri sportif direktör olmak üzere iki kardeşim ölmüş. Bunlar hayattan silinmiş, senin üç puanın silinse ne olur, kalsa ne ne olur, şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur? Evet, herkes mücadelesini etsin. Ama ‘Bu çocukların, bu oyuncuların aldığı puanlar veya oynadığı maçlar veya oynamadığı maçlar sayılmasın’ demek… Bunları konuşmak bile bence şu ortamda çok yanlış. Konuşanlara saygı gösteriyorum ama konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor.

İnsanlar hayattan silindi, puanlar silinse ne olur silinmese ne olur?” dedi.

“Atsu İngiltere’ye dönmeyi hedefliyordu”

Depremde hayatını kaybeden futbolcusu Christian Atsu’nun çok iyi bir insan olduğunu anlatan Demirel, son anılarını da paylaştı:

“Çok iyi bir çocuktu. Yardımseverdi. Önemli bir kariyeri vardı. Sakatlığı vardı. Son maçtan bir hafta önce yanıma geldi ve ‘Hocam ben oynamak istiyorum’ dedi. ‘Her oyuncu oynamak ister ama seni kaybetmek istemiyorum’ dedim ben de. Çünkü hakikaten kaliteli ve çalışan bir oyuncuydu. Buradan aldığı aylık ücret çok cüzzi bir rakamdı, söylesem şu anda herkes ‘Hadi falan’ der bana ama .. Tamamen futbola ve tekrar İngiltere’ye dönmekti kafasındaki planı. Çok da gönlü zengindi. Yılbaşında elinde zarflarla geldi. Ben de espri yaptım ‘Hayırdır evleniyor musun’ dedim. Oysa zarflara bir miktar koymuş oradaki çalışanlara dağıtyor.”

“Atsu tamamen görülmeyecek haldeydi”

Son maç öncesi Atsu’nun gelip takımdan ayrılmak istediğini ilettiğini söyleyen Demirel, “Ben de ‘Gitmek istersen gidebilirsin, kalmak istersen başımın üstünde yerin var’ dedim. Bana ‘Ama sen beni oynatmıyorsun’ dedi. ‘Seni oynatmıyorum değil, seni kaybetmek istemiyorum. Zamanı gelince oynayacaksın’ dedim. Son maçtan önceki idmanda ‘Kalmak istiyorum’ dedi. Neyse, maça çıktık. ‘Son 10 dakika oyuna alalım’ dedim. Girdi, serbest vuruş oldu. Ben ‘Orta yap’ dedim. O da inisiyatif alıp kaleye vurdu ve gol oldu. Ben o an çok mutlu oldum. Maçtan sonra gidip havaya kaldırdım. Son sarılışım olacağını hiç tahmin etmezdim. Keşke aramızda olsaydı. Yatağında hayatını kaybetti. 13. günde bulundu. Bulunduğunda da kendisini de gördüm. Tamamen görülmeyecek haldeydi” dedi.

Hatay’ın bir forması Mersin renkleri olacak

Atakaş Hatayspor önümüzdeki sezon maçlarını Mersin’de oynayacak. Volkan Demirel, bu tercihlerinde hem deprem nedeniyle Mersin’e göç eden 400 bin Hataylı olması hem de şehre yakın olmasının etken olduğunu söyledi. Olimpiyat şehrinde kalacaklarını anlatan Demirel, TFF’nin de kendilerine iki idman sahası yapacağın belirtti. Demirel, Mersin’e jest için bir forma yapacaklarını belirterek, “Gelecek sezon giyeceğimiz formalardan birini Mersin renkleriyle yapacağız. Lacivert kırmızı. Bunu hem bizi misafir ettikleri için hem de ‘Sizin de takımınız olduk artık’ gibi lanse etmek için forma tasarlıyoruz” dedi.

“Ümit Milli Takım ile temasım oldu”

Üç-dört takımdan teklif aldığını ama Hatayspor’da devam edeceğini vurgulayan Volkan Demirel, “Ümit Milli Takım ile de bir temas oldu. Onlara ‘Hem Hatay hem Ümit Milli Takımı çalıştırabilirsem, seve seve gelebileceğimi’ söyledim. Çünkü Hatay’ı bırakmam söz konusu değil. Hem futbolcular hem şehir açısından. Çünkü futbolcular ve şehir beni gördüğünde mutlu oluyor. O yüzden sırtımı çevirip gitmektense, seneye Hatay’ı nereye taşıyabiliriz, onun planlamasını yapıyoruz” dedi.

“Fenerbahçe benim evim, çağırırsa…”

Yıllarca formasını giyip kaptanlığını yaparak efsaneleştiği Fenerbahçe ve milli takımı ise ayrı bir yere koyduğunu kaydeden Volkan Demirel, “Fenerbahçe benim evim. Ne zaman evimden çağrılırsam, o zaman Fenerbahçe’ye bir şey diyemem. Milli takım hepimizin milli görevi. Ama şu an kafamdan tamamen Hatayspor var” diye konuştu.