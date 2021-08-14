Volkan Demirel’den Mert Günok açıklaması: Gereksiz oldu

Fenerbahçe kalesini uzun yıllar koruyan ve şimdilerde yorumculuk yapan Volkan Demirel, Beşiktaş’ın Mert Günok transferi hakkında konuştu.

Eski futbolcu ve yorumcu Volkan Demirel, Beşiktaş – Çaykur Rizespor öncesi siyah-beyazlıların yeni transferlerini değerlendirdi.

Yeni sezon beIN SPORTS’ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Beşiktaş’ın yeni transferlerini değerlendirdi. Siyah-beyazlıların Salih Uçan hamlesini ön plana çıkaran Demirel, Mert Günok girişimine anlam veremediğini söyledi ve şöyle konuştu:

“Beşiktaş geçen sezon umutsuz bir kadroyla sezona başladı. Bu sezon ise şampiyon kadronun yanında yerinde transferlerle girdi. Sadece stoperde ve sol bekte sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi için kadronuzu çok geniş tutmanız gerekir ki; oradakilerle mücadele edebilin. Josef de Souza ile Mehmet Topal birbirlerini çok iyi tanırlar. İkisi de çift ön libero oynamayı sever. Bakıldığında çok iyi transferler. Bence bu sezon Beşiktaş’ın en büyük transferi Salih Uçan olacaktır.

Yanlış anlamayın, bence gereksiz transfer kaleci oldu. Beşiktaş’ın geçen sezon, çok parlak bir performans gösteren yetenekli bir genç kalecisi vardı. Mert’in gelişi rekabet yaratacaktır ama Ersin yatmadan önce ‘Mert ağabey geldi, ben oynayabilecek miyim?’ diye düşünüyordur.”