Volkan Konak’a “Kuzeyin Oğlu” Neden Deniyor?

VOLKAN KONAK’IN VEFATI

Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. ‘Kuzeyin Oğlu’ olarak bilinen sanatçının bu unvanının kökeni ise merak konusu oldu. Volkan Konak’ın kaybı, müzik dünyasında büyük bir hüzün yarattı. Neden “Kuzeyin Oğlu” denildiği de yeniden sorgulanmaya başlandı.

KUZEYİN OĞLU LAKABININ KAYNAĞI

2017 yılında Hürriyet’e verdiği bir röportajda, Volkan Konak bu unvanın arkasındaki ismi Orhan Gencebay olarak gösterdi. Sanatçı, müziğe yönelişinde Gencebay’ın büyük bir rol oynadığını ifade etti. “Hoca bana ‘Bestelerini değerlendir’ dedi. O tavsiye sayesinde müziğe yöneldim ve ‘Kuzeyin Oğlu’ olarak anılmaya başladım” diyerek, bu unvanın Gencebay’dan geldiğini söyledi.

Konservatuvar eğitimi planlarken, Gencebay’ın kendisine farklı bir müzik anlayışı sunduğunu belirten Konak, bu yönlendirme sayesinde kendi tarzını keşfettiğini vurguladı. Karadeniz müziğine kattığı özgün bir yorum ile halkın gönlünde taht kuran sanatçıya, halk arasında “Kuzeyin Oğlu” denilmeye başlandı ve bu unvan kısa süre içinde onun kimliği haline geldi.

KUZEYİN OĞLU OLMAKTAN GURUR DUYUYOR

Volkan Konak, “Karavanımın önünde bile ‘Kuzeyin Oğlu’ yazıyor” diyerek, lakabıyla ilgili hislerini geçmişteki bir röportajında dile getirmişti. “Beni ‘Kuzeyin Oğlu’ olarak anmaları çok hoşuma gidiyor, bu isim metabolizmama bile uydu” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.