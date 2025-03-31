Volkan Konak Hayatını Kaybetti

OLAYIN GELİŞİMİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen bir programda sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ölüm haberine dair KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir” sözlerine yer verildi.

VASİYETİ AÇIKLAMIŞTI

Volkan Konak, yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklamıştı. Sanatçı, toprağa gömülmek istemediğini ve bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon’a savrulmasını talep etmişti. Vasiyetini, “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.” şeklinde dile getirmişti.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Konak’ın bu ifadeleri, sanatçının Karadeniz’e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını tekrar gözler önüne serdi. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek paylaşımları yaptı. Volkan Konak, 30 Mart gecesinde Kıbrıs’ta verdiği bir konser sırasında fenalaşarak aramızdan ayrıldı. Ailesi ve yakın çevresinden henüz resmi bir açıklama gelmemesiyle birlikte, sanatçının vasiyetine nasıl yaklaşılacağı merak ediliyor.