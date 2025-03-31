Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN FENALAŞMASI VE HASTANEYE KALDIRILIŞI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde bulunan bir otelde gerçekleştirdiği konser sırasında fenalaştı. Konser izleyenler, Konak’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kendisi ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 58 yaşındaki sanatçı, tüm müdahale çabalarına rağmen kurtarılamadı ve “Kuzey’in Oğlu” olarak bilinen Konak hayatını kaybetti. O sırada sahnede yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı belirtildi. Konak’a konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 40 dakika süreyle kardiyopulmoner resüsitasyon uygulandı. Ardından entübe edilen sanatçı, saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

VOLKAN KONAK’IN YAŞAM HİKAYESİ

Yaşamını yitiren 58 yaşındaki Volkan Konak için Gazete Magazin, “Eşi ve üç çocuğunun annesi Selma Konak, acı haber ile sarsıldı. Yürek burkan o anlar kameralara böyle yansıdı” şeklinde bir bilgilendirme yaptı. Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra, 1983-1984 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 1991-1992 yıllarında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Konak, profesyonel sanat hayatına da bu dönemde adım attı. Karadeniz yöresinde gerçekleştirdiği derlemeleri, 1988 yılında “Suların Horon Yeri” isimli albümünde topladı. Ardından kendi besteleriyle, evrensel müzik formlarını birleştirerek özgün bir tarz yarattı. İkinci albümü “Efulim”i 1991-1992 yıllarında çıkaran Konak, 1994 yılının Ekim ayında “Gelir misin Benimle” adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi dolayısıyla bir süre boyunca çalışmalarına ara verdi.