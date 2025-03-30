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Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak, sahne performansı sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Acil olarak Gazimağosa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SAGLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, “Ünlü sanatçı Volkan Konak bu gece aniden rahatsızlanarak saat 00.17’de Gazimağosa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Konak saat 00.42’de hayatını kaybetti.” denildi.

DETAYLI BİLGİLER BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, sanatçının ölümüne dair daha fazla bilginin Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak paylaşılacağını duyurdu.

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