Volkan Konak Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ SANATÇI VOLKAN KONAK SAHNEDE FENALAŞTI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde sahne aldığı konser sırasında aniden fenalaştı. Konak’a sahneden kalp masajı yapıldığı öğrenildi ve ne yazık ki ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, Konak’ın sahnedeki son anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Volkan Konak’ın mal varlığı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

HASTANE AÇIKLAMASI YAPILDI

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak’ın konser verdiği otele hızla ulaştığını açıkladı. Konak’a ilk tıbbi müdahalenin, alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Volkan Konak, alandan entübe edilerek hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

TIBBİ MÜDAHALE DETAYLARI

Açıklamada ayrıca, sanatçının 00.17’de hastaneye ‘Ex duhul’ olarak kabul edildiği belirtilerek, vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alındığı kaydedildi. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika boyunca ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, sanatçıdan yanıt alınamadığı bildirildi. Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara karşın, saat 00.42’de hayatını kaybetti ve CPR’a son verildi.

Volkan Konak’ın mal varlığı ile ilgili herhangi bir bilgiye henüz ulaşılamadı.