Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN SAHNEDEN FENALAŞMASI

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Konak’a hemen sahneden kalp masajı yapıldığı kaydedilirken, ne yazık ki ünlü sanatçı hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Bu olayın ardından, Volkan Konak’ın sahnedeki son anlarına dair görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

SİGARA KULLANIMI HAKKINDA AÇIKLAMASI

Volkan Konak, geçmişte sigara kullanımı ile ilgili olarak bir röportajda “Çocukken espri olsun diye mısır püskülünden sigara içerdik. Hatta babaannem bir gün kapıyı açtı göz gözü görmüyor duman altındayım. Olay şu ‘Ula yoksa rakı içeysunuz?’ Bunu bir yerde anlattık. Hemen millet bu adam alkoliktir diyor. Ya arkadaş biz anekdot anlatıyoruz ne alakası var. 5 yıl önce sigarayı bıraktım, içkili ortam oldu mu iyi içerim. Ama evde içemem.” demişti. Bu ifadeleriyle hem geçmişteki deneyimlerini, hem de mevcut alışkanlıklarını açıkladı.