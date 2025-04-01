Volkan Konak Hayatını Kaybetti

SANAT DÜNYASINDA KAYIP

Sanat camiasının bir başka acı kaybı, Ramazan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne alan Volkan Konak’ın performansı sırasında yaşandı. Kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. “Kuzeyin Oğlu” olarak bilinen sanatçının, Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi eserleri hafızalarda yer etti. Ölümü, hayranları ve ailesinde derin bir üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

İstanbul’a dün akşam saatlerinde getirilen Volkan Konak’ın cenazesi, Levent Hayrettin Paşa Camii’ne taşındı. Cenaze namazı öğle vaktinde kılınacak ve sonrasında sanatçının memleketi olan Trabzon’un Maçka ilçesinde defnedilecek.

İZDİHAM VE DUYGUSAL ANLAR

Cenaze törenine katılan hayranları ve yakınları yoğun bir ilgi gösterdi. Kalabalığın artmasıyla birlikte zaman zaman adım atmanın zorlaştığı bir durum oluştu ve izdiham yaşandı. Güvenlik şeritleri yıkılırken, tabuta yaklaşmaya çalışanlar arasında gerginlikler yaşandı. Selma Konak, kendisine ulaşan ölüm haberiyle derin bir sarsıntı yaşadı. 35 yıllık eşinin tabutuna sarılan Selma Konak, gözyaşları içinde “Bana bunu nasıl yaptın Volkan” diyerek feryat etti. Cenaze sırasında zor durumda kalan Selma Konak ve büyük kızı Şimal baygınlık geçirdi.