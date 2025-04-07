“Volkan Konak Hayatını Kaybetti.”

VOLKAN KONAK’IN ANISINA DERİN ÜZÜNTÜ

“Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan sanatçı Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir otelde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Beklenmedik bu ölüm, tüm Türkiye’yi derin bir acıya boğdu. Konak’ın kaybı, müziğe olan katkıları ve sahne performanslarıyla hafızalarda yer eden bir sanatçının yitimi olarak değerlendiriliyor.

AİLESİNDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Vefatının ardından Konak’ın ailesi, kendilerine ulaşan destekler için bir teşekkür mesajı yayımladı. Sanatçının resmi sosyal medya hesabından eşi Selma ve çocukları Şimal, Volkan ve Derin Konak adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle… Selma – Şimal – Volkan – Derin Konak.”