Volkan Konak Hayatını Kaybetti: Sosyal Medya Yıkıldı

VOLKAN KONAK’IN KAYBI SANAT DÜNYASINI DERİN ÜZDÜ

Dün gece saatlerinde Volkan Konak’ın ani ölümü, hem sanat dünyası hem de hayranları üzerinde derin bir etkide bulundu. KKTC Sağlık Bakanlığı, ünlü sanatçının ölüm haberini duyurdu ve “Sanatçımız Volkan Konak, saat 00.42’de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir” ifadelerini paylaştı. Konak’ın vefatı, birçok ünlü ismin taziye mesajları yayınlamasına neden oldu.

İSTANBUL MÜFTÜSÜ’NÜN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN PAYLAŞIMI

İstanbul Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti ve bu paylaşım, kullanıcıların tepkisini topladı. Mehmetalioğlu, Konak için “Sahnede Gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet.” sözlerini kullandı. Bu sözler, birçok kişi tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

MEHMETALİOĞLU’NDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Gelen tepkilerin ardından Mehmetalioğlu, bir açıklama daha yaptı. Bu açıklamada, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” dedi. Bu ifadeler de sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı.