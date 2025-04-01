Volkan Konak İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul’da cenaze töreni yapıldı. Törende yaşanan kalabalık nedeniyle güvenlik şeritleri yıkıldı ve tabuta yaklaşmak isteyenler arasında gerginlik çıktı. İzdihamın yaşandığı cenaze sırasında imam, cenaze namazı öncesinde sık sık uyarıda bulunarak, “Volkan Konak’ı seviyorsanız ona son görevinizi iyi yapın. Lütfen, saf düzeni olmazsa bu şekilde namaz olmaz” dedi.

VOLKAN KONAK’IN CENAZESİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi dün akşam İstanbul’a ulaştı. Bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze töreni, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde gerçekleşti. Cenaze öncesinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Ölüm haberiyle sarsılan eşi Selma Konak, cenaze töreninde 35 yıllık eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. “Bana bunu nasıl yaptın Volkan” diye haykıran Selma Konak, ayakta zor durdu.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM VE GERGİNLİK

Volkan Konak’ın cenazesine, hayranları ve yakınları yoğun bir ilgi gösterdi. Zaman zaman hareket etmenin bile zorlaştığı cenazede, güzergahtaki güvenlik şeritleri yıkıldı ve tabutu görmek isteyenler arasında gergin anlar yaşandı. Cenaze töreninde, sanatçının kızı Şimal Konak da dayanamayarak fenalaştı ve ambulansa götürüldü. Cenaze namazı sırasında da safların bozulması nedeniyle imam, cemaate hitaben “Volkan Konak’ı seviyorsanız ona son görevinizi iyi yapın. Lütfen, saf düzeni olmazsa bu şekilde namaz kılınmaz. Birer adım geri atalım. Volkan Bey’e son ibadeti son görevimizi yapalım inşallah. Lütfen birer adım geri atalım, lütfen Allah rızası için.” uyarısında bulundu.

CENAZE NAMAZI VE TOPRAĞA VERİLİŞİ

Volkan Konak’ın cenaze namazının 1 Nisan Salı günü öğle vaktinde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacağı bildirildi. Cenaze namazının ardından, sanatçının naaşı memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde toprağa verilecek.