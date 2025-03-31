Volkan Konak İçin Duygusal Başsağlığı Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği bir konser sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak’ın yaşamını yitirmesi üzerine spor camiasından ardı ardına taziye mesajları paylaşıldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu. Belözoğlu, “Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim.” şeklinde ifade etti.

Belözoğlu’nun Volkan Konak ile akrabalığı, birçok kişi tarafından bilinmemekteydi ve bu durum, taziye mesajıyla birlikte sürpriz bir bilgi olarak ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Belözoğlu, “Evet, ikimiz de Maçkalıyız ve kuzeniz. Bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktu. Volkan Abi’nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz, birbirimizi çok severiz.” sözlerini kullanarak akrabalıklarını vurguladı. Ayrıca, Konak’a duyduğu büyük saygıyı dile getirerek, “Volkan Abi, büyük bir ses. Kendisini çok severim.” ifadelerini de ekledi.