Volkan Konak İçin İlk Yardım Müdahalesi

VOLKAN KONAK’IN KONSERİNDE FELAKET

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde Ramazan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir konser verdi. Ancak konser sırasında aniden fenalaşarak yere düştü. Sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapmaya çalışanlar, büyük bir panik yaşadı. Maalesef, tüm çabalara rağmen Konak kurtarılamadı.

KALP KRİZİNDE İLK 7 DAKİKANIN ÖNEMİ

Acil tıp uzmanları, kalp krizi geçiren birçok kişinin zamanında doğru müdahale edilmediği için hayatını kaybettiğini vurguluyor. Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, “Kalp krizinde ilk 7 dakika kritik. Eğer orada ilk yardım bilen bir kişi varsa, hemen Volkan Konak’ın bilincini kontrol etmeli, solunumunu değerlendirmeli ve dolaşımının olup olmadığını tespit etmeli. Bu aşamalardan sonra yapay kalp masajı ve suni solunuma başlamalıydı. Bu şekilde beyindeki oksijenli kan akışını sağlamış olacaktı. Kalp masajı suni solunum yapılmadığı sürece, yedinci dakikadan sonra beyin dokusu tamamen hasar alacak. Sonrasında ise ne kadar müdahale edilirse edilsin, kişi geri dönmeyecektir.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca uzmanlar, toplumda ilkyardım ve kalp masajı konusunda bilgi sahibi olan bireylerin sayısının oldukça az olduğunu belirtiyor.