Haberler

Volkan Konak İçin İstanbul’da Cenaze Töreni

Vefat Eden Sanatçının Cenazesi İstanbul’a Getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir konser sırasında aniden fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesi dün akşam İstanbul’a ulaştı. Bugün İstanbul’da vefat eden sanatçı için bir cenaze töreni düzenlendi.

Konak’ın Duygusal Sözleri Yeniden Gündemde

Volkan Konak’ın ölümü sonrasında, sanatçının geçmişte bir konserinde söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Konak’ın görüntülerini paylaşarak duygu dolu yorumlar yaptı. Usta sanatçı, konuşmasında “Benim oğlan, benim yaşıma bastığı zaman bu dünyada olmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Şoförleri Bayramı Sınır Kapısında Geçirdi

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri, Ramazan Bayramı'nı uzun kuyruklarda geçirirken ailelerinden uzakta kalıyor ve üst üste park eden araçlarla bekleyişlerini sürdürüyor.
Haberler

İtfaiye Ekipleri Trafik Kazası Geçirdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yağışlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye aracı kaza yaptı. Sürücü yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.