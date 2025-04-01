Volkan Konak İçin İstanbul’da Cenaze Töreni

VOLKAN KONAK’IN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Önceki gün KKTC’de gerçekleşen bir konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, burada hayatını kaybetti. Bugün İstanbul’da cenaze töreni yapıldı. Tören esnasında, yoğun kalabalık nedeniyle Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak bayıldı. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren Şimal Konak’ı sakinleştirmek için müdahale etti.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Volkan Konak’ın cenazesi dün akşam saatlerinde İstanbul’a getirildi. Tören, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde yapıldı. Tören öncesinde kalabalığın yoğunluğu dikkat çekti. Cenaze töreninde bulunan Şimal Konak, ailesi ve dostlarıyla birlikte duygusal anlar yaşarken, kendisini kaybetti. Ambulansa götürülen Şimal Konak, sakinleştirilmek için gerekli müdahale yapıldı.

CENAZE NAMAZI MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLECEK

Ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından doğduğu memleketi Trabzon’a götürülecek. Sanatçının vefatı, sevenleri ve sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.