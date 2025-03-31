Haberler

Volkan Konak’ın Ablası Yazar Nuran Bahçekapılı

VOLKAN KONAK’IN ABLASI YAZAR NURAN BAHÇEKAPILI

Türk müziğinin tanınmış ismi ‘Kuzeyin Oğlu’ lakaplı sanatçı Volkan Konak’ın ablası Nuran Bahçekapılı, yazarlık kariyeri ile dikkat çekiyor. Bahçekapılı’nın eserleri, okuyucular tarafından büyük bir beğeni ile karşılanıyor.

NURAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Konak’ın kardeşi olan Nuran Bahçekapılı, yazılarıyla tanınan bir isimdir. Ayrıca, sanatçının bazı şarkılarının söz yazarlığını üstlenmiştir. Özellikle “Gardaş” adlı parçanın sözleri Bahçekapılı’ya aittir. Volkan Konak, müziğinde sık sık ailesiyle olan duygusal bağını ve kardeşlik ilişkisini başarıyla yansıtmıştır.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın’da Kuvvetli Fırtına Hayatı Felç Etti

Aydın'da meydana gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına, ağaçların devrilmesine ve trafik aksaklıklarına neden oldu; maddi hasar oluştu, ancak yaralanan olmadı.
Haberler

Karanlık Bölge Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Karanlık Bölge filmi, televizyon ekranlarında da izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Filmin konusu, özeti ve oyuncuları hakkında merak edilenler inceleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.