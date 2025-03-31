Volkan Konak’ın Ablası Yazar Nuran Bahçekapılı

VOLKAN KONAK’IN ABLASI YAZAR NURAN BAHÇEKAPILI

Türk müziğinin tanınmış ismi ‘Kuzeyin Oğlu’ lakaplı sanatçı Volkan Konak’ın ablası Nuran Bahçekapılı, yazarlık kariyeri ile dikkat çekiyor. Bahçekapılı’nın eserleri, okuyucular tarafından büyük bir beğeni ile karşılanıyor.

NURAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Konak’ın kardeşi olan Nuran Bahçekapılı, yazılarıyla tanınan bir isimdir. Ayrıca, sanatçının bazı şarkılarının söz yazarlığını üstlenmiştir. Özellikle “Gardaş” adlı parçanın sözleri Bahçekapılı’ya aittir. Volkan Konak, müziğinde sık sık ailesiyle olan duygusal bağını ve kardeşlik ilişkisini başarıyla yansıtmıştır.