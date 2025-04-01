Volkan Konak’ın Ani Ölümü Yasa Boğdu

VOLKAN KONAK’IN ANİ ÖLÜMÜ TÖRENLERLE ANILDI

Volkan Konak’ın beklenmedik ölümü, sevenlerini derin bir yas haline soktu. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi. Konak’ın cenazesi, bugün İstanbul’da öğle saatlerinde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Maçka’ya gönderildi.

DUYGU DOLU ANMA MESAJLARI

Konak’ın vefatı coşkulu bir duygusallıkla karşılandı. TV100 programcısı Başak Şengül, “Tartışma Konusu” programının başlangıcında duygusal bir şekilde Volkan Konak’ı andı. Şengül, “Bazı ölümler vardır, evinizden; öz ailenizden birisi eksilmiş gibi hissettirir… Her ölüm erken ölümdür ama, bazı ölümler zamansızlığı ile acıtır sizi… İşte Volkan Konak’ın zamansız vedası, 7’den 70’e herkeste böyle bir etki yarattı… Karadeniz’i bir defa bile gidip göremeyen insanlar bile… Onun türkülerini, güçlü sesini dinleyince ‘Karadeniz böyle bir yer olmalı işte, Volkan Konak gibi asi, Kuzey’den esen rüzgâr gibi sert olmalı…’ dedirten bir sesti onun sesi… Yaşamında güçlü sesi ile gönül telimize dokundu… Şimdi ise her şarkısı çalındığında sonsuzlukta bam telimize dokunacak… Güle güle Kuzey’in oğlu… Karadeniz’in evladı Volkan Konak…” ifadelerini kullandı.