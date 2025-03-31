Volkan Konak’ın Anlamlı Vasiyeti Ortaya Çıktı

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İskele’de düzenlenen bir konser sırasında sahnede fenalaşan ünlü sanatçı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu gelişme, sanatçı hayranlarını derin bir üzüntüye soktu.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Volkan Konak, Instagram hesabında Babalar Günü’nde çocuklarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Dost yüzlü çocuklarım, siz benim için her şeyden daha önemlisiniz. Tüm çocuklar gibi sizin de bahtınız açık olsun. Bir baba olarak sizlere her daim sevginin, cesaretin, dürüstlüğün, uygarlığın ve mütevaziliğin önemini öğrettim. Yaşadığınız sürece sevgi, çalışıp üretmek, bilim, sanat, güzelliğin ve doğrunun yanında olmak rehberiniz olsun. Mutluluk lambanız hiç sönmesin” ifadelerine yer verdi.

ÖZEL ANLAR

Volkan Konak, Ağustos 2024’te Harbiye Açıkhava konserinde sekiz yaşındaki kızı Derin ile birlikte sahne aldı. Küçük Derin, ünlü ‘Titanic’ filminin müziği ‘My Heart Will Go On’u seslendirerek seyircilerin büyük beğenisini kazandı ve dakikalarca alkışlandı. Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile evlenmiş olup, Shimal, Volkan ve Derin adını verdikleri üç çocuk sahibi. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden mutluluk dolu anlarını sıkça paylaşmıştı.