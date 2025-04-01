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Volkan Konak’ın Cenaze Detayları Açıklandı

VOLKAN KONAK’IN HAYATINI KAYBETMESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele’de gerçekleştirdiği konser sırasında fenalaşan Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı. 58 yaşında hayatını kaybeden Konak, büyük bir üzüntü yarattı.

ANMA TÖRENİ PLANLAMASI

Volkan Konak için İstanbul’da bir anma töreni düzenlenmesi planlanıyor. Cenaze namazı, 1 Nisan Salı günü öğle vaktinde Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılacak.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Konak’ın cenazesi, namazın ardından memleketi Trabzon Maçka’da toprağa verilecek. Hayranları ve sanat camiası, bu kayıpla derin bir yas tutuyor.

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