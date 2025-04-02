Volkan Konak’ın Cenazesi Alkışlarla Getirildi

CENAZE ALANINA ALKIŞLARLA GETİRİLDİ

Karadenizli sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, Trabzon’un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde taşındı. KKTC’de bir konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı, burada hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirilen Konak, burada birçok sanatçı ve seveninin katılımı ile uğurlandı.

DUYGUSAL İFADELER

Cenaze töreninde bulunan oyuncu Alper Kul, “Türkiye’mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde duygularını ifade etti.