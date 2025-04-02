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Volkan Konak’ın Cenazesi Alkışlarla Karşılandı

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Karadenizli sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi, Trabzon’un Maçka ilçesinde, cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirildi. KKTC’de konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden ünlü sanatçının cenazesi, memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze törenine sanat camiasından birçok kişi ve sanatçının sevenleri katılıyor. Törende yer alan oyuncu Alper Kul, “Türkiye’mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

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