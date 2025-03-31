CENAZE TÖRENİ DETAYLARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

30 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak’ın cenaze törenine dair detaylar henüz belirlenmedi. “Volkan Konak’ın cenazesi ne zaman defnedilecek?” sorusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Usta sanatçının ailesi ve yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Konak’a sahnede ilk müdahale yapıldı ve o anlar kameralarca kaydedildi. Kalp masajı yapılan sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı, Konak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır” denildi.

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladı. Öğretmeninin teşvikiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. Konservatuvarı 1988’de bitiren Konak, aynı yıl İTÜ’de Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı ve bu eğitimi 1991 yılında tamamladı.

Konak, sanat ve müzik kariyerine 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı “Suların Horon Yeri” albümüyle adım attı. Sonrasında beste çalışmalarına yönelen sanatçı, Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın ve Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteledi. Bu süreçte müzik tarzını belirleyerek, beste müziğinin içine etnik motifleri katarak özgün bir tarz yarattı. 1993 yılında “Efulim” eserini tamamladıktan sonra, 1994 tarihli “Gelir misin Benimle” albümünü hazırladı. Askerlik hizmeti nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren Konak, sonrasında “Volkanik Parçalar” adlı üçüncü albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Sanatçı, 1998 yılında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon’dan “Pedaliza” isimli albümünü çıkardı. 1993’ten itibaren albüm çalışmalarında yaklaşık elli bestesini müzikseverlerle buluşturdu. Bu başarıları sonucunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı olarak seçildi. 1997’de Politika dergisi tarafından “Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü”ne layık görüldü. 2000 yılında “Şimal Rüzgarı” adlı albümü DMC etiketiyle yayımlandı. Ardından 2003 yılı Aralık ayında “Maranda” isimli albümü, 2006 yılında ise “Mora” isimli albümüyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.