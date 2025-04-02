Volkan Konak’ın Cenazesinde Tepki Çeken Anlar

SANATÇI VOLKAN KONAK’IN CENAZESİ DÜZENLENİYOR

KKTC konseri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sevenleri yoğun ilgi gösterirken, duygusal anlar yaşandı. Konak’ın mezarının başında ise dikkat çeken bir durum ortaya çıktı.

MEZAR BAŞINDA KONTROLSÜZ HAREKETLER

Cenaze törenine katılan bazı kişilerin, Volkan Konak’ın mezarı başında fotoğraf çektirdiği ve bu durumun zaman zaman tartışmalara yol açtığı görüldü. Bu olay, törene katılanlar ile sosyal medyada görüntüleri izleyenler tarafından büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, cenaze törenlerinin gizliliği ve saygısına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Birçok kişi, bu tür anlarda fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın etik olmadığını ifade etti.