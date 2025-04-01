Volkan Konak’ın ‘Cerrahpaşa’ Şarkısının Hikayesi

KKTC’DE YAŞANAN TRAGİK OLAY

KKTC’deki bir konser sırasında sahnede fenalaşarak yaşamını yitiren Volkan Konak, sanat camiasını ve milyonlarca hayranını derin bir üzüntüye boğdu. 58 yaşında hayatını kaybeden bu usta sanatçının ardından, eserlerinden biri olan ‘Cerrahpaşa’ türküsü yeniden gündeme geldi. Yıllardır “Acaba kime yazıldı?” sorusuyla merak edilen bu duygusal türkü, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyordu. Volkan Konak’ın Cerrahpaşa şarkısının arka planındaki hikaye ve detaylar da merak ediliyor.

HİKAYENİN ARKA PLANI

Volkan Konak, Cerrahpaşa hikayesini anlatırken “Acı var, isyan var. Çünkü biz o dönem hakikaten çok şanssızdık” diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca “Geçen gün bayramda mezarları ziyarete gittim. İşte o ölen akrabalarıma baktım. Hepsi 2002 ile 2004 arasında. Çok üst üste geldi” sözleriyle o dönemde yaşadığı kayıpları dile getirdi. Aile üyelerinin, özellikle genç yaşlarda yaşamlarını yitirdiğini söyleyen Volkan Konak, “Yani bir de müzik yapıyorsun. 7 kişi. Biri kanser değildi ama 6’sı kanserdi” ifadelerini kullandı.

İÇSEL DUYGULARIN YANSIMASI

Sanatçı, kayıplarının ardından yaşadığı duygusal yoğunluğu şu sözlerle anlattı: “Doluyorsun, doluyorsun, doluyorsun. En son zaten sözlerini ablam yazdı. Biz de onu mekanımızda, müzikalde okuduk. Okuyorduk. İnsanlar çok tepki gösteriyor, çok duygulanıyordu.” Bu hislerle birlikte “Bundan dedik o zaman albüme koyalım bunu. Albüme koyarken de bu sefer ben o şarkıyı okumak istemiyordum” dedi. Volkan Konak, hatıralarının yoğunluğu nedeniyle bu performansı gerçekleştirmekten kaçındığını belirtti.