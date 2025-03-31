Volkan Konak’ın Hayatını Kaybetmesi Üzdü

Volkan Konak, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı sırada ani bir rahatsızlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, sanatçı kurtarılamadı ve vefat haberi, ailesi ile sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

SELMA KONAK’IN HÜZNÜ

Eşi Selma Konak, acı haberi almasının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi önünde bayıldı. Gözyaşlarına hakim olamayarak çevresindekilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, 1992 yılında kendisiyle evlendi. Maddi imkanları kısıtlı olduğu için düğün yapamayan çiftin üç çocuğu bulunuyor.

ÇOCUKLARI VE GÜÇLÜ BAĞLARI

Konak çifti, zamanla maddi zorluklarını aşarak çocuklarına ‘Şimal’, ‘Volkan’ ve ‘Derin’ isimlerini verdikleri bir aile kurma hayalini gerçekleştirdi. Evlilikleri boyunca güçlü bir bağ inşa eden Selma ve Volkan Konak, birlikte geçirdikleri süre boyunca sevgileriyle dikkat çekti.