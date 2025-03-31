Volkan Konak’ın HDP Açıklaması Nedir?

KÜRTÇE KONSERİNDE TRAGİK OLAY

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Konak’ın ölümü, geçmişte yaptığı açıklamaların tekrar gündeme gelmesine neden oldu. “Volkan Konak HDP açıklaması nedir?” sorusu gündemde yer alıyor. Konak, “HDP’liler Maçka’da benim evimde de kalabilir” demiş miydi?

TOPLUMSAL BARIŞA VURGULAR

İyi kalpli, dost yüzlü, uygar arkadaşlarım, sizin tanıklığınızda cahilliğini, nefretini ve partizancılığını bizim üzerimizden yaşamaya çalışanlara birkaç söz söylemek istiyorum. Barış süreci ile umutların yaşandığı yıllarda, seçim çalışmaları için Karadeniz turu yapmak isteyen HDP teşkilatına bir saldırı ve linç girişimi yapılacağını öğrendiğimizde, bunun toplumsal barışa zarar vereceğini düşünerek insanları soğukkanlılığa davet eden bir çağrı yapmıştım. Doğduğum şehirde, Hrant Dink cinayetinin ardından yaşanan olayların, Sivas’daki Madımak Oteli’nde insanların yakılmasının yarattığı acı göz önünde bulunduğunda, bu tür olayların önüne geçmek amacı gütmüştüm.

Yıllar geçtikten sonra, söylediklerimin sanki bugün söylenmiş gibi cımbızlanarak paylaşılmasını eleştiriyorum. Bu durumu üzüntüyle karşılıyorum. Özellikle bu capsin ilk yayınlandığı sitenin sahibinin özür dilediği bir dönemde, kötü niyetli şahısların amacı ne olabilir? Doğduğum kasabada yaşanan bu acı terör saldırısına benden fazla mı üzüldüler? Bu internet üzerinden kötü yorum yapanlar, tıpkı terör örgütü gibi korkak ve saklanan sanal alem teröristleri gibi hareket ediyorlar.

NEFRET DUYGULARINA TEPKİ

Sonuç olarak, hayatımı memleket sevdasına, özgürlüğün simgesi olan asil bayrağıma ve Mustafa Kemal Atatürk’ün uygarlığına adayan biri olarak, bu nefret dolu yorumları reddediyorum. O aşağılık yorumları yalnızca yazanlara değil, yazanların yedi sülalesine iade ediyorum. Bu mesnetsiz iddiaların benim için geçerliliği olmadığı gibi, hiçbir hemşerimin de buna maruz kalmasını kabul etmiyorum. Zira DNA’mızda vatan, bayrak ve Atatürk cumhuriyetine bağlılık vardır. Vatanı satmak yoktur. Tarih yine bizi haklı çıkaracak. Sevgili dostlar, sizleri en derin memleket sevdamla kucaklıyorum. Bu ülke sizlerle daha güzel. Her zaman söylediğim gibi, uygar, cesur ve iyi kalpli insanlara selam olsun.