Volkan Konak’ın Kalp Krizi Ölümüne Dikkat Çekildi

VOLKAN KONAK’IN DRAMATİK KONSERİ

Karadeniz müziği ile birçok kişinin gönlünde yer edinmiş olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği konser sırasında fenalaştı ve sahnede yere düştü. Kalp krizi geçiren Konak’a ilk müdahaleyi, konser alanındaki izleyiciler yapmaya başladı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen başarılı olamadılar ve Volkan Konak kurtarılamadı.

KRİTİK DAKİKALARIN ÖNEMİ

Acil tıp uzmanları, kalp krizi geçiren birçok kişinin gecikmeli müdahaleler nedeniyle hayatını kaybettiğine vurgu yapıyor. Kalp krizinde ilk yedi dakikanın son derece önemli olduğunu ifade eden Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, “Eğer o anda ilkyardım bilen bir kişi varsa, hemen Volkan Konak’ın bilincini kontrol edip, solunumunu ve dolaşımını değerlendirmesi gerekir. Yapay kalp masajına ve suni solunuma derhal başlamalıdır. Böylece beyne gidecek oksijenli kan akışı sağlanmış olacak. Eğer bu müdahaleler yapılmazsa, yedinci dakikadan sonra beyin dokusu hasar görmeye başlayacak ve her ne kadar kalp masajı yapılsa da, kişi geri dönmeyecektir.” diye açıklama yaptı. Ayrıca, uzmanlar toplum arasında ilkyardım ve kalp masajı konusunda bilgi sahibi olanların sayısının oldukça az olduğunu belirtiyor.