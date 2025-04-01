Volkan Konak’ın Kızı Cenazede Fenalaştı

VOLKAN KONAK’IN CENAZE TÖRENİNDE YAŞANANLAR
İSTANBUL – Önceki gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti. Bugün İstanbul’da düzenlenen cenaze törenine olan yoğun ilgi dikkat çekti.
ŞİMAL KONAK’IN FENALAŞMASI
Cenaze töreninde, ünlü sanatçının kızı Şimal Konak, kalabalık nedeniyle fenalaşıp bayıldı. Olay anında sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Volkan Konak’ın cenazesi, önceki gün İstanbul’a ulaştırılmıştı. Tören, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde gerçekleştirilmekte.
CENAZE NAMAZI VE SONRASI
Cenaze namazının, öğle namazının ardından kılınacağı belirtildi. Volkan Konak, cenaze namazının ardından memleketi Trabzon’a götürülecek.