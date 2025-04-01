Volkan Konak’ın Kurtarılması Mümkün Müydü?

Karadeniz müziği ile gönüllerde yer edinmiş olan Volkan Konak, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde düzenlediği konser sırasında aniden fenalaşarak yere düştü. Sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak’a ilk müdahaleyi hemen orada bulunan dinleyiciler gerçekleştirdi. Tüm çabalara rağmen Konak, kurtarılamadı.

KRİTİK ZAMAN DİLİMİ

Acil tıp uzmanları, kalp krizi geçiren bireylerin çoğunun zamanında doğru müdahale yapılmadığı için kaybedildiğine dikkat çekiyor. Kalp krizinde ilk 7 dakikanın hayati önem taşıdığını belirten Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği Başkanı Temel Kılınçlı, “Eğer orada ilk yardım bilen bir kişi olsaydı, hemen Volkan Konak’ın bilincini ve solunumunu kontrol eder, dolaşımının olmadığından emin olduktan sonra yapay kalp masajına ve suni solunuma başlamalıydı. Bu şekilde beyne ulaşacak oksijenli kanın dolaşımını sağlamış olacaktı. Kalp masajı yapılmadığı sürece yedinci dakikadan sonra beyin dokusu tamamen hasar görecek ve ne kadar kalp masajı yapılırsa yapılsın, kişi geri dönmeyecektir.” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, toplumda ilkyardım ve kalp masajı yapmayı bilen insanların sayısının oldukça düşük olduğuna da vurgu yapıyor.