Volkan Konak’ın Kuzey Kıbrıs’ta Acı Vefatı

ÜNLÜ SANATÇI VOLKAN KONAK’IN HASTANEDE HAYATINI KAYBETMESİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen konseri sırasında sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, hastanede hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden gelen yazılı açıklamaya göre, saat 23.23’te gelen ihbarların ardından 112 acil sağlık ekibi hızla konserin yapıldığı otele gitti. Konak’a ilk tıbbi müdahaleyi alanda bulunan doktorlar yaptı ve daha sonra 112 ekibi devreye girdi.

Yapılan açıklamada, Volkan Konak’ın entübe edilerek hastaneye sevk edildiği belirtildi. “Sanatçı 00.17’de hastanemize ‘Ex duhul’ olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekibin 25 dakika boyunca ileri yaşam desteği sağladığı aktarıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sonuç alınamadı ve Konak’ın saat 00.42’de hayatını kaybettiği kaydedildi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SON SÖZLERİ

Volkan Konak’ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerinde başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tıp Birimi’ne götürüleceği ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi. Sanatçının vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Konak’ın hayatını kaybetmeden önce sahnedeki son konuşması ise dikkat çekti. Sanatçının sözleri şöyle; “Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni’ diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.”