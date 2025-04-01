Volkan Konak’ın Ölüm Nedeni Araştırılıyor

OTOPSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

KKTC’de sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ın otopsisi tamamlandı. Ölüm sebebinin ileri tetkiklerle belirleneceği ifade edildi. Volkan Konak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için sabah erken saatlerde Lefkoşa’daki Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne götürüldü. Otopsi saat 10.30’da başladı ve tamamlandı. Polis yaptıkları açıklamada, Konak’ın otopsisinde ölüm sebebinin yapılan ileri tetkikler sonucunda tespit edileceğini bildirdi. Ünlü sanatçının cenazesinin İstanbul’a gönderilmek üzere uçağa alındığı duyuruldu.

OLAY ANINDAKİ GELİŞMELER

58 yaşındaki Volkan Konak, Ramazan Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelerek sahne aldı. Konak, sahnede şarkı söylerken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Şarkının sözlerini unuttuğu anlar dikkat çekti. Diğer şarkıyı söylerken arkadaşına midesini gösterip kısa süre sonra yere düşen sanatçıya, konser alanında bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ambulansın 12 dakika içerisinde otele geldiği ve yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı bildirildi. Ünlü sanatçı, hastaneye ulaştığında ileri yaşam ünitesine bağlanmasına rağmen yaşamını yitirdi.

CUMHURBAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı. Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları çok seven Volkan Konak, çok sevdiği Kıbrıs’ımızda bayramın ilk gecesi sahnede geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Bizlerin de çok sevdiği Kıbrıs aşığı Volkan Konak’ın zamansız vefatı hepimizi yasa boğmuştur” şeklinde belirtti. “Kuzey’in Oğlu” olarak bilinen Konak’ın Karadeniz kökenli olduğu aktarıldı. Tatar, “Yıllarca sık sık sahne aldığı ülkemizde Karadeniz ile Kıbrıs arasında güçlü bir kültür köprüsü oluşturdu. Büyüleyici sesinden ‘Mağusa Limanı’nı okuyuşu kulaklarımızdan hiç çıkmayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.